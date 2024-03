Google Pixel 8 Pro | prezzo più basso del web da Unieuro

Tra i device in arrivo vi sarebbero oltre a Google Pixel Watch 3 anche Google Pixel Buds Pro 2 e una nuova Chromecast con Google TV L'articolo Google lavora ... (tuttoandroid)

La funzione Satellite SOS si fa vedere sui Google Pixel , mentre l'app Google introduce un nuovo aspetto per la barra di ricerca. L'articolo Satellite SOS si ... (tuttoandroid)

Sembra che Google abbia deciso di reintrodurre la modalità Foto sferiche sui dispositivi Pixel , anche se al momento non su tutti i modelli L'articolo Le Foto ... (tuttoandroid)

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro durante il Mobile World Congress 2024 sono stati premiati con il titolo di "Phone of the Year" L'articolo Google Pixel 8 è il ... (tuttoandroid)

Nuovi aggiornamenti di sistema Google Play in distribuzione per la gamma Google Pixel e la serie Samsung Galaxy S24: come scaricarli. L'articolo ... (tuttoandroid)