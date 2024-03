Goodhairday | Anne Hathaway dalla chioma iconica quanto i suoi personaggi

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 2 marzo 2024) Protagonista alle ultime sfilate e sui tappeti rossi della stagione dei premi americana, Annamagnetizza come non mai. In attesa di vederla nel film in uscita a maggio su Amazon, The idea of you (nel quale sfodera una micro bang sulunga abbracciando a pieno l'hairtrend del momento), ripercorriamone le acconciature approvate anche da Miranda Prestley