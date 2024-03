Gli studenti manganellati schifano Pd e M5S

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 2 marzo 2024) La loro bandiera era in prima fila, lo scorso 23 febbraio, quando gli agenti del Reparto Mobile hanno colpito con i manganelli gli “” di Pisa in corteo (avviato senza preavvisare la Questura) per la Palestina. Si chiamano “Cambiare Rotta“, organizzazione giovanile comunista che lotta “contro la crisi di civiltà del capitalismo” e “per il riscatto di una generazione tradita”. Oggi tornano in piazza, al fianco del Coordinamento degliMedi di Pisa, per ribadire il loro sostegno alla “resistenza del popolo palestinese” e per protestare contro la presunta “repressione” messa in atto dal ministro Piantedosi e dal governo Meloni contro “chi dissente con le politiche bellicistiche e guerrafondaie”. Sono di sinistra, sinistra vera. Accusano il Viminale di voler cancellare “i problemi a colpi di manganello”. Ma respingono al mittente anche la ...