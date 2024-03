Gli slogan green che l’Europa del futuro deve arginare

(Di sabato 2 marzo 2024)sta vivendo una delle fasi più drammatiche dalla fine della seconda guerra mondiale. Per la prima volta, la pace che davamo per un valore acquisito è minacciata in maniera sempre più ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Alla marcia straordinaria per la pace che si è svolta domenica a Perugia non c’era molta gente. Forse il freddo. Forse perché già è arrivato il clima di ... (linkiesta)

studenti dei collettivi autonomi della Capitale si sono presentati nel tardo pomeriggio davanti alla Camera per un corteo non autorizzato che la polizia ha ... (secoloditalia)

Treviglio . “Abortire è come affittare un sicario”, è un “vero Olocausto di Stato”: sono due dei numerosi slogan utilizzati ieri, 4 gennaio, da un gruppo di ... (bergamonews)

Per realizzare i propri obiettivi, il potere globalista si serve di una massa di utili idioti. Inconsapevoli delle finalità perché ignoranti, manipolabili, ... (ilgiornaleditalia)

Orvietana vs Sangio: conteranno gli attributi: che si riconoscono nello slogan "Tifosi in trasferta…". Con la sciarpata, si va al fischio d’inizio per una nuova finale fra quelle che stanno caratterizzando l’ultima fase della Serie D 23/24. La ...orvietonews

Sud chiama Nord alle Europee con Gianni Alemanno: Il percorso e gli obiettivi sembrano ormai tracciati: presentazione alle elezioni Europee di giugno insieme ad altre forze politiche con lo slogan ‘meno Europa, più Italia, più autonomia e più equità’ ...gazzettajonica

"Russia libera": in migliaia sfidano Putin ai funerali di Navalny. Pugno duro del Cremlino: Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva chiaramente detto che qualsiasi manifestazione "non autorizzata" avrebbe comportato rischi per i partecipanti ...today