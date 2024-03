Gli inizi di Lou Reed | la prima band e un 45 giri color indaco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 2 marzo 2024) Al terzo anno alla Freeport High,conobbe Phil Harris, uno studente dell’ultimo anno appassionato di rock’n’roll come lui, a cui piaceva cantare. Insieme a un altro compagno di corso, Al Walters, ebbero un’idea non proprio originale per lo spettacolo annuale della scuola: uno show alla Little Richard. Difficile sopravvalutare l’impatto che quel musicista rivoluzionario ebbe all’epoca; l’annoin Minnesota un giovane ebreo di nome Robert Zimmermann aveva avuto un’idea simile: in occasione del varietà annuale della Hibbing High School anche lui fece un’esibizione alla Little Richard. La sera della performance del primo gruppo di, nell’auditorium c’era Elliot Gotfried, un vicino di casa con dei buoni contatti nel mondo della musica. Rimase colpito dall’esibizione e li invitò a casa sua per sentire i loro brani originali ...