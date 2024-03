Gli avversari Juric non si nasconde | Questa è decisiva»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ivannon si, sa che quella di stasera è quasi l’ultima spiaggia per poter ambire a un posto in Europa. "Le partite diminuiscono, i punti diventano più importanti. Non so se èo meno, ma sicuramente è una partita super importante. Loro faranno poca speculazione, sono diventati molto diretti. All’andata ho avuto buone sensazioni, a volte sembravano più forti loro e a volte noi. Buongiorno giocherà, per forza, non abbiamo alternative: spero riesca a fermare Belotti". Ultime partite con risultati negativi,indica la strada alla sua squadra. "Le ultime gare non sono andate male sul piano del gioco: non dobbiamo perdere fiducia. Bisogna credere in questo e migliorare negli ultimi metri, abbiamo commesso leggerezze in difesa. Non abbiamo sofferto, ma determinati episodi sono stati devastanti. ...