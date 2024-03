Giussano Damiano Frati travolto e ucciso da un camion sull’autostrada A4

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 2 marzo 2024), 61 anni di, è morto oggi all’albada unA4 in provincia di Bergamo. In base ad una prima ricostruzione,era sceso poco prima dalla sua auto, forse per un guasto. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polstrada di Seriate., residente in Brianza, attorno alle 4 stava viaggiando su una Fiat Panda in direzione Venezia quando, tra i caselli di Seriate e Telgate, ha fermato la vettura all’altezza di una piazzola di sosta e si è incamminato lungo la carreggiata. Poco dopo è arrivato ilguidato da un uomo di 42 anni di Verona che, complice il buio, non è riuscito a frenare in tempo. I soccorsi dei sanitari del 118 ...