Giornata Mondiale dei Bambini | attesi a maggio allo stadio Olimpico di Roma oltre 100mila piccoli

Il 29 febbraio è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare . In Italia e nel Lazio la materia in ambito sanitario può ancora svilupparsi. Il 29 febbraio è la ... (ilcorrieredellacitta)

VENEZIA – “Un giorno che capita solo ogni 4 anni è quello adatto per riflettere e dedicare un pensiero alle persone affette da malattie rare (50.000 in ... (lopinionista)

VENEZIA – “Un giorno che capita solo ogni 4 anni è quello adatto per riflettere e dedicare un pensiero alle persone affette da malattie rare (50.000 in ... (webmagazine24)

Il 1° marzo ricorre la Giornata mondiale del complimento , l'occasione giusta per scoprire come complimentarsi con gli altri anche all'estero (ilgiornale)

Papa Francesco: "Non dimentichiamo i piccoli cui hanno rubato l’infanzia": “Ascoltateli, anzi ascoltiamoli - l’esortazione di Francesco - perché nella loro sofferenza ci parlano della realtà, con gli occhi purificati dalle lacrime e con quel desiderio tenace di bene che ...corrierecesenate

In 1.500 al corteo milanese pro Palestina, slogan contro Israele: (ANSA). . Vaticano, a Roma in oltre 100mila per Giornata Mondiale bambini -2- Vaticano, a Roma in oltre 100mila per Giornata Mondiale bambini -2- Vaticano, a Roma in oltre 100mila per Giornata ...notizie.tiscali

Vaticano, a Roma in oltre 100mila per Giornata Mondiale bambini -2-: Città del Vaticano, 2 mar. (askanews) - Si attendono più di 100mila bambini provenienti da tutto il mondo per la prima Giornata Mondiale dei Bambini (GMB) si terrà a Roma, con Papa Francesco, il ...notizie.tiscali