Giorgia Meloni vota Fedriga È lui l' uomo nuovo che Fratelli d' Italia vorrebbe a capo della Lega al posto di Matteo Salvini

(Di sabato 2 marzo 2024) Aproprio non piace comesi rapporta con gli alleati di governo. E non è soltanto un fatto di soprannomi, quei nomignoli che i due si affibbiano vicendevolmente."Adesso vuole scegliersi pure il segretario degli altri partiti" ha raccontato il Capitano ai fedelissimi. Il

La presidente del Consiglio è in Canada, dopo la tappa negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Biden: «Il premier ato? Non tocca i poteri del ... (corriere)

Giorgia Meloni avrebbe voluto annunciare subito anche la data del rientro ufficiale di Chico Forti in Italia ma alla Casa Bianca hanno fatto sapere che non ... (ilgiornaleditalia)

ROMA – “Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all’autorevole impegno in prima persona del Presidente ... (webmagazine24)

”Diciamolo agli italiani: si sta cercando di mettere in piedi uno scontro con il presidente della Repubblica perché la sinistra non sa come spiegare che non ... (lanotiziagiornale)

Gli scenari internazionali dall'Ucraina a Gaza: Lo sguardo sul mondo dalla Casa Bianca della Premier Giorgia Meloni e l’identità di vedute con il Presidente americano Joe Biden conferiscono all’Italia una crescente leadership in ambito ...gazzettadiparma

Filippo Mosca dopo Ilaria Salis e Chico Forti: in carcere in Romania, l'appello della madre. Cosa rischia: Un nuovo caso di italiano in carcere all’estero dopo Ilaria Salis e Chico Forti: è Filippo Mosca, arrestato in Romania e già condannato in primo grado ...notizie.virgilio

Governo Meloni: si va verso la fine: Le sfide e le incertezze che il Governo di Giorgia Meloni affronta nel contesto della volatilità politica italiana. Negli anni recenti, il panorama politico italiano ha mostrato una volatilità senza ...newsmondo