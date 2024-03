Giorgia Meloni smentisce sé stessa | “Con Mattarella nessun problema…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Da Toronto,cerca di placare le acque: nel mirino delle sue critiche la sinistra e i giornalisti, accusati di voler alimentare tensioni tra Palazzo Chigi e il Quirinale. La premier,, ha preso la parola per chiarire le sue recenti dichiarazioni, giudicate da molti come un potenziale punto di attrito con il Presidente della Repubblica, Sergio. Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento particolarmente delicato, seguito agli scontri di Pisa, che hanno visto un intervento duro delle forze dell’ordine contro alcuni manifestanti.ha specificato che il suo uso del termine “istituzioni” si riferiva ai parlamentari del centrosinistra, non al Quirinale. Ha espresso frustrazione per come i media abbiano interpretato le sue parole, ...