Gigante maschile Aspen 2024 | risultati e classifica | Odermatt si ripete | De Aliprandini e Vinatzer in top-5

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha più volte rischiato di interrompere la striscia, ma anche oggi nulla da fare. Marcotrionfa di nuovo neldie sulla neve del Colorado ottiene la dodicesima vittoria consecutiva di specialità. Chiude in 2:03.20 ed è doppietta tutta elvetica davanti a Loic Meillard, distanziato di 34 centesimi. Sul terzo gradino del podio Timon Haugan, che continua a mostrare progressi di settimana in settimana. Ancora un errore nel momento più important per Alexander Steen Olsen, che aveva chiuso in testa la manche della mattina americana. Ma alla fine della fiera è soltanto 17esimo quest’oggi. Ma è anche una splendida Italia, con Luca Deed Alexche riescono addirittura a migliorare le già ottime prestazioni di ieri. Luca chiude ai piedi del podio, in quarta posizione a ...