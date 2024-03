Giancarlo Magalli | il durissimo attacco ai colleghi Rai | tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024) Il noto conduttore è tornato da pochissimo in televisione ma già lancia frecciate. L’ultima non è certo passata inosservata. Dopo esser rimasto lontano dal piccolo schermo per lungo tempo, anche a causa della malattia che lo ha colpito,è riapparso in tv, in particolare al conduttore è stato concesso di guidare una rubrica all’interno de I Fatti vostri, la trasmissione che ha contribuito a rendere un appuntamento immancabile per milioni di telespettatori. Il conduttore, 76 anni, ha combattuto a lungo contro la malattia – (Cityrumors.it)E proprio per il successo ottenuto in passato si sarebbe aspettato un po’ di riconoscenza in più da parte della Rai, come sottolineato in una lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere della sera: “Mica chiedo il sabato sera di Rai Uno, ...