Gerry Scotti e Antonella Clerici | le gravi accuse | cosa succede tra i due conduttori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024)si sono resi protagonisti di un vero faccia a faccia: ma chestando tra i due? Non si sa davvero quale sia il vero rapporto che intercorre tra i due, ma unaè certa,rispettivamente volti di punta di Rai Uno e Canale Cinque, sembrano avere qualche dissidio di non poco conto. Uno strascico che va avanti da diversi mesi, per non dire anni.foto Ansa -cityrumors.itProprio di recente è tornato tutto a galla, dopo il ritorno in onda di Io Canto Generation che in un certo ...