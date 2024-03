Germania | Russia Today pubblica audio di ufficiali tedeschi che parlano di un attacco ucraino Scholz | “Questione molto grave”

(Adnkronos) – La Germania discute la fornitura di missili a lungo raggio Taurus all' Ucraina e le ipotesi legate all'uso di queste armi nella guerra contro la ... (periodicodaily)

La Germania chiede nuove sanzioni UE contro la Russia dopo la morte dell’oppositore russo Alexei Navalny. Anche l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari ... (periodicodaily)

Non si placano le polemiche relative alla morte di Aleksej Navalny tanto che il quotidiano tedesco Bild lancia un'indiscrezione secondo cui l'attivista russo ... (ilgiornaleditalia)

Oggi la Germania è un paese in crisi d'identità che accetta per mano della propria leadership di essere un oggetto geopolitico e non un soggetto geopolitico. ... (ilgiornaleditalia)