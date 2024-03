Geri Halliwell raggiunge in Bahrein il marito Chris Horner Ma l’indagine prosegue

(Di sabato 2 marzo 2024) L'ex Spice Girl è stata fotografata insieme al team principal della Red Bull, al centro di uno scandalo ancora non risolto

Presunte chat a sfondo sessuale, in crisi il matrimonio tra Geri Halliwell e il manager della Red Bull Christian Horner: Geri Halliwell e Christian Horner in crisi Dopo il caso che ha travolto il marito sembra che scricchioli il matrimonio tra l’ex Spice Girl e l’ex pilota e attuale team manager della scuderia di ...unionesarda

Dopo le polemiche e i rumors degli ultimi giorni, il team principal è arrivato al circuito di Sakhir accompagnato da sua moglie: Oggi, giorno in cui si corre in Bahrain il primo Gran Premio della stagione, il team principal della Red Bull si è presentato in circuito accompagnato mano nella mano da sua moglie, l'ex Spice Girls ...gazzetta

Scandalo Horner, moglie "umiliata": cosa ha fatto appena arrivata in Bahrein: Continua lo scandalo relativo a Christian Horner e al suo "comportamento improprio" nei confronti di una dipendente. Dopo che la Red Bull, con una indagine interna, aveva scagionato il Team Principal, ...tuttosport