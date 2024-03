Genoa | Vasquez | «Sono pronto per giocare Qua mi trovo bene»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Johan, difensore del, ha parlato in occasione di un’intervista della sua esperienza in Liguria Johan, difensore del, è stato intervistato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX affrontando vari temi.– «Prima di tutto voglio ringraziare la società, i compagni, il mister, la gente per la fiducia nei miei confronti. Mi immagino di restare tanti anni qui in Europa e, se posso col, è meglio. Qui mibenissimo, la città mi piace molto, esco spesso con la mia famiglia ed è una cosa che in Messico non facevo mai: prima mi allenavo, arrivavo a casa e basta». CRESCITA – «Quantocresciuto? Tantissimo come calciatore e come persona anche di più. Prima ero un uomo con la testa un po’ ...