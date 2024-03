(Di sabato 2 marzo 2024) Fresco di rinnovo di contratto Johanè pronto per continuare a essere una colonna del. Magari già a cominciare da...

Messa ormai da settimane alle spalle la parentesi invernale di calciomercato, la dirigenza del Genoa è ora al lavoro per provare a blindare... (calciomercato)

Genoa Udinese , match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Genoa, Vasquez ci crede: 'L'Inter è fortissima ma noi siamo in forma. Lautaro Ecco come si ferma': Fresco di rinnovo di contratto Johan Vasquez è pronto per continuare a essere una colonna del Genoa. Magari già a cominciare da lunedì sera, quando i rossoblù.calciomercato

Rassegna Stampa del 2 Marzo, Genoa: interviste a Vasquez e Martin. Il messicano: “Qui mi trovo benissimo”: Il Corriere dello Sport rammenta che oggi Frattesi, Thuram e Acerbi torneranno in gruppo. Nel Genoa Vasquez è pienamente recuperato ...buoncalcioatutti

Inter-Genoa: formazioni e dove vederla in streaming: Come e dove vedere in diretta streaming da San Siro la partita Inter-Genoa nella giornata 27 di Serie A, le probabili formazioni e il pronostico.punto-informatico