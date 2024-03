Genoa | Martin sprona i suoi | 'Contro l'Inter senza paura In Italia mi diverto'

(Di sabato 2 marzo 2024) A due giorni dalla sfida di campionato in casa della capolista, in programma lunedì sera a San Siro, il terzino delAaron...

L’Inter sta soffrendo l’ assenza di Lautaro Martinez ? La risposta arrivata in queste ultime due giornate di campionato è chiara. A livello di gol, no. Ma ... (inter-news)

La situazione Infortuni in casa Genoa per quanto concerne le condizioni di Sabelli , Bohinen , Messias , Haps e Martin per domenica Secondo quanto riportato ... (calcionews24)

Episodio da MOVIOLA in Genoa-Lecce con il calcio di rigore concesso da Pairetto ai giallorossi per un nettissimo fallo di Vasquez su Almqvist che si era ... (sportface)

La squadra azzurra cambia anche in difesa con Ostigard al posto di Juan Jesus squalificato La squadra azzurra cambia anche in difesa con Ostigard al posto di ... (corriere)

Josep Martinez , portiere del Genoa, si è raccontato a Sportweek tra idoli, Valencia e la sue stagioni in rossoblù Spiritoso e un po’ “matto” come tutti i ... (calcionews24)

Il portiere del Genoa Josep Martinez , in un'intervista a SportWeek ha parlato di Mike Maignan , estremo difensore del Milan (pianetamilan)

Rassegna Stampa del 2 Marzo, Genoa: interviste a Vasquez e Martin. Il messicano: “Qui mi trovo benissimo”: Il Corriere dello Sport rammenta che oggi Frattesi, Thuram e Acerbi torneranno in gruppo. Nel Genoa Vasquez è pienamente recuperato ...buoncalcioatutti

Inter-Genoa: formazioni e dove vederla in streaming: Come e dove vedere in diretta streaming da San Siro la partita Inter-Genoa nella giornata 27 di Serie A, le probabili formazioni e il pronostico.punto-informatico

Genoa, parla Aaron Martin: “Abbiamo capito in fretta la serie A. Il mio idolo Marcelo”: Un sinistro magico per cross al bacio. Aaron Martin è stato di fatto il primo acquisto del Genoa neopromosso la scorsa estate ed ora è uno dei punti fermi della fascia sinistra. Giocatore in grado di ...genova.repubblica