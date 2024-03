Gaza | le ultime notizie | 10 bimbi morti per fame in pochi giorni Biden | “Lanceremo aiuti dai jet”

(Di sabato 2 marzo 2024) Tel Aviv, 2 marzo 2024 – Mentre sale il bilancio deinella strage per gliumanitari a(115 secondo Hamas), il direttore dell'ospedale al-Awda di Jabalia, Mohammed Salha, chiarisce che 8 feriti su 10 sono stati colpiti da proiettili. Il che smentisce la ricostruzione di Israele in base alla quale ci sarebbero statispari e la maggior parte dei decessi sarebbe avvenuta a causa della calca, per schiacciamento. La situazione nella Striscia è disperata, come ci conferma il portavoce Unicef Jonathan Cricks. Negli ultimi10 bambini sonoper. “Gli Usa parteciperanno ad una grande operazione” con il lancio didai jet, ha annunciato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe, che lavora a un ...

Hamas ha annuncia to su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani «in seguito a un bombardamento sionista», rendendo noti per ora i nomi di 3 dei 7: Haim ... (ilsole24ore)

Raid Israele su Deir al Balah e Jabalia, altri 17 morti a Gaza: Almeno 17 morti in bombardamenti Idf su Deir al Balah e Jabalia, si aggrava il bilancio delle vittime uccise mentre erano in fila per gli aiuti ...adnkronos

Strage durante la distribuzione degli aiuti: «Colpi di arma da fuoco sull'80% dei feriti»: con madri e donne adulte che hanno il compito di procurarsi il cibo ma mangiano per ultime e meno di tutti gli altri. Quattro donne su cinque a Gaza indicano che almeno uno dei loro familiari ha ...cdt.ch

Dalla Striscia di Gaza a Chico Forti: cosa ha detto Biden a Meloni: Un colloquio dai toni amichevoli, con il presidente americano che accoglie nello Studio Ovale l’ospite intonando “Georgia on my mind” di Ray Charles, all’inizio di un incontro in cui i due leader hann ...livesicilia