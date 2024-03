Gaza | l’accordo per una tregua sembra più vicino Gli Stati Uniti | «Israele ha più o meno accettato | ora tocca a Hamas»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 2 marzo 2024)«ha più oper unadei sei settimane» e «la palla ora è nel campo di». A dirlo è un alto funzionario della Casa Bianca, nel corso di una telefonata con un ristretto gruppo di giornalisti, come riferisce Politico. Oggi glihanno dato il via al lancio di aiuti umanitari nella Striscia ditramite alcuni aerei militari. Nel pomeriggio, tre C-130 dell’aviazione a stelle e strisce hanno paracadutato sull’enclave palestinese 66 pacchi contenenti all’incirca 38mila pasti. L’alto funzionario americano ha definito quest’azione «un successo» e «un importante banco di prova per dimostrare che possiamo farlo di nuovo nei prossimi giorni e nelle prossime ...