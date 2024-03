Gaza | Boldrini in partenza per Rafah | “Chiederemo cessate il fuoco e rilascio ostaggi”

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Laura Boldrini , deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, in ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Laura Boldrini , deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, in partenza per Rafah , al confine tra ... (periodicodaily)

ROMA – “Oggi l’Intergruppo della Camera per la Pace tra Israele e Palestina, a poche ore dalla discussione della mozione sul Medio Oriente , ha voluto ... (lopinionista)

L'Onu ha approvato la risoluzione che prevede il cessate il fuoco a Gaza ma l'Italia, per l'ennesima volta, ha preferito astenersi per non contrariare 'gli ... (globalist)