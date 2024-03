Gaza | Biden vuole tregua di 6 settimane Usa preparano aiuti da aerei

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 2 marzo 2024) La Casa Bianca: "L'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è ancora sul tavolo" Gli Stati Uniti in pressing per favorire il cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di. E' il presidente Joe, nell'incontro alla Casa Bianca con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a ribadire la