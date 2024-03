Gaza | Biden | “Spero cessate fuoco entro inizio Ramadan Ci stiamo lavorando | ma non ci siamo ancora” | Hamas | Morti 7 ostaggi

(Di sabato 2 marzo 2024) Joetorna a parlare della situazione in Medio Oriente dopo le parole di lunedì e in particolare sul possibileil. Il presidente degli Stati Uniti aveva parlato inizialmente di una tregua in grado di iniziare lunedì prossimo, ma alla fine ha dovuto ammettere che nonostante

La Casa Bianca: "L'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è ancora sul tavolo" Gli Stati Uniti in pressing per favorire il cessate il fuoco tra ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti in pressing per favorire il cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza . E' il presidente Joe Biden , ... (periodicodaily)

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Gli Stati Uniti in pressing per favorire il cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza . E' il ... (dayitalianews)

Joe Biden torna a parlare della situazione in Medio Oriente dopo le parole di lunedì e in particolare sul possibile cessate il fuoco a Gaza . Il presidente ... (ilgiornaleditalia)

Gaza, gli Usa scavalcano Israele: «Aiuti dal cielo». Netanyahu appare sempre più isolato con gli alleati: «Gli Usa parteciperanno ad una grande operazione di consegna di aiuti a Gaza» che prevede il lancio di prodotti come cibo e farmaci per l'assistenza umanitaria dagli aerei militari. Lo ha annunciato ...ilmessaggero

Meloni in Canada, oggi incontro con Trudeau. Focus su Ucraina e Gaza: Continua il viaggio Oltreoceano per la premier Giorgia Meloni che - dopo aver incontrato Joe Biden a Washington - oggi ... sicuri e senza ostacoli per i civili a Gaza.” Più in generale – “in quanto ...tg24.sky

Meloni da Biden, annuncia Chico Forti in Italia e conferma l’allergia alla stampa: a Washington domande vietate: Niente domande a Washington per Giorgia Meloni, che dopo il faccia a faccia con Biden evita ancora una volta la stampa ...unita