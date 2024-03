Garage a fuoco in centro. Distrutta un'auto elettrica

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Incendio ina Firenze. Il rogo è divampato in undi un condominio in via della Vigna Vecchia. I vigili delsono intervenuti intorno alle 9.45 per spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto un veicolo elettrico. L’intervento tempestivo dei vigili del, ha permesso che l'incendio non si propagasse agli altri veicoli presenti nel rimessaggio che comunque hanno riportato danni da calore. Sul posto sono intervenute due squadre una fatta rientrare, due autobotti escala per un'eventuale evacuazione dell’immobile. Fortunatamente nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone. Necessarie poi le operazioni di raffreddamento del locale e di messa in sicurezza con una squadra e due autobotti al termine delle quali l'appartamento soprastante è ...

