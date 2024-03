Galli all’attacco del vertice Altra chance per Garcia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) di Giorgio Grassi Il menù della ventunesima giornata di basket A2 femminile, girone A, è piccante. Gare importanti per una, forse, modifica della classifica. La Polisportiva(seconda) ospiterà la Dimensione Bagno Carugate, palla a due alle ore 18, domani domenica. Le altre gare più significative per un eventuale scossone alla classifica, sono Derthona (capolista)-Mantova, Giussano- Costa Masnaga (terza), Roma-Broni e Torino-Selargius. Le stellate di José(nella foto a destra) sono in una posizione delicata, per cui la vittoria è un imperativo categorico. "Abbiamo iniziato benissimo la stagione dal lato fisico-atletico e dei risultati. Poi ci sono capitati troppi infortuni che ci hanno creato grossi problemi" afferma coach. Che aggiunge: "Anche domani contro il Carugate in casa, saranno assenti tre ragazze ...