Gabriele Di Cristina conquista l’oro a Dubai nel sollevamento pesi | la gioia del sindaco

Cristina Buccino operata alla schiena, il dramma dell’ex ereditiera: “Non potevo camminare bene": Spiegato il motivo della lunga assenza social della più famosa delle sorelle Buccino: si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ecco il suo racconto dei momenti difficili che ha vissuto. Fo ...informazione

Oro per Gabriele Di Cristina alla “Fazza Dubai World Cup”: Gabriele Di Cristina conquista l’ennesima Medaglia d’oro anche in quel di Dubai per la Coppa del Mondo di Para Powerlifting, gara valida per la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il ...informazione

Pesi: para powerlifting, domani al via la Fazza Dubai World Cup: Inizia domani l'avventura del Team Italia di Para Powerlifting alla Fazza Dubai World Cup, gara di qualificazione olimpica per i Giochi Olimpici di ...sportmediaset.mediaset