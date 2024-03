G7 | Meloni a Trudeau | risultati concreti

(Di sabato 2 marzo 2024) 19.15 "Sul G7 e sulla nostra cooperazione dobbiamo lavorare super cambiare le cose". Così Giorgiaa Justinnel corso del faccia a faccia a Toronto "Dobbiamo evitare l'escalation del conflitto in Medio Oriente,di questo abbiamo parlato ieri con Biden", afferma. "Ricerca, infrastrutture, intelligenza artificiale, transizione ecologica sostenibile, sono molti gli ambiti in cui possiamo collaborare", ha aggiunto.ha elogiato l'impegno del G7 e dell'Italia nel sostenere Kiev.

G7: Meloni a Trudeau, 'molto da condividere, in Puglia assaggio delle tradizioni italiane': Toronto, 2 mar (Adnkronos) - - Un incontro utile per "condividere i temi principali del summit G7 in Puglia. Sono molto felice che sarai lì, potrai assaggiare le tradizioni italiane". Lo ha detto Gior ...lanuovasardegna

G7: Meloni scherza con Trudeau, 'al prossimo incontro devi parlare italiano' e lui 'grazie': Toronto, 2 mar (Adnkronos) - Siparietto tra Giorgia Meloni e Justin Trudeau nelle dichiarazioni che hanno fatto seguito al faccia a faccia tra i due leader a Toronto. "Qui c'è una grande comunità ital ...lanuovasardegna

