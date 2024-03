Ricettazione e Furto di auto: otto arresti, tra loro anche minorenni: In totale, alla banda sono contestati undici furti per un totale di quindici auto e moto rubate, tra il 2018 e il 2022, nelle province di Trento e Bologna.bolognatoday

Furto di auto di lusso su commissione: sgominata la banda delle concessionarie: Otto indagati, il capo è un uomo in carcere che organizzava tutto durante i permessi premio. Ecco come le auto (con continui cambi di targhe) finivano all’estero ...ilrestodelcarlino

Strategie efficaci per tagliare i costi dell’assicurazione auto senza rinunciare ai servizi essenziali: L’assicurazione auto è una spesa inevitabile per chiunque possieda un ... si vive in una zona ad alto rischio di furti, è importante continuare a mantenere la copertura per Furto e incendio. Scegliere ...ilikepuglia