Furlani | mamma Kathy | “Non siamo sorpresi dell’argento mondiale | era tutto previsto”

(Di sabato 2 marzo 2024) Glasgow, 2 marzo 2024 –Seck è ladi Mattia, il ragazzo d’argento (ma quasi d’oro) della nostra atletica che a soli 19 anni è arrivato secondo nelindoor di salto in lungo, con la stessa misura del vincitore, il fenomeno greco Tentoglou.è anche l’allenatrice di Mattia, che segue personalmente: anche a Glasgow era a bordo pista per dargli consigli tra un salto e l’altro. E non è sorpresa del risultato: “No, perché so quanto lavoro c’è dietro, so quanto ci eravamo impegnati tutti e non avevo dubbi che il risultato sarebbe arrivato racconta da Glasgow, dopo essere riuscita a pranzare con il figlio solo alle 15, dopo i controlli e le premiazioni . Diciamo che eravamo sereni e nonstupiti della medaglia. E non abbiamo rimpianti, ...