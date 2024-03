Furlani argento nel lungo ai Mondiali indoor di Glasgow

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024)(SCOZIA) (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia per l’Italia aidi atleticain corso a. Dopo il bronzo conquistato ieri da Leonardo Fabbri nel peso, Mattianel: 8,22 la misura del 19enne azzurro, centrata al primo tentativo, uguale a quella del greco Mitiadis Tentoglou, che va a prendersi l’ennesimo oro della carriera grazie solo al secondo miglior salto (8,19 contro 8,10). Per il fuoriclasse ellenico, già campione olimpico a Tokyo e mondiale a Budapest, si tratta del bis iridato al coperto dopo il successo colto a Belgrado due anni fa. Completa il podio il giamaicano Carey McLeod con 8,21., che come detto esordisce rispondendo proprio 8,22 al primo salto al principale avversario, fa ...