Fuoco di madre Memorie intime e potenti di un disincanto amoroso | ruvido e ardente

(Di sabato 2 marzo 2024) Data una vittima e un colpevole, un’indagine per darsi forma e misura ha bisogno di un movente per esplicitarne se non una ragione, quanto meno un senso. Indagare la vita di unavuol dire prendere atto dell’assenza di un movente pur all’interno di due ruoli chiaramente definiti: quello die quello di figlio. Scrive Antonio Franchini nel suo ultimo romanzo, Ilche ti porti dentro (Marsilio) che è una ricerca e il tentativo di un’autopsia di unaperennemente ostile e oscura nelle intenzioni, come in una forma di ottusa rivalità: “Chi ha cominciato per primo? Certo io, che di sicuro non sono stato il bersaglio iniziale del suo malessere, mentre lei lo è stata del mio”. La distanza è data da subito, una differenza culturale e politica netta, ma al tempo stesso un’intesa anche nella distanza che ...