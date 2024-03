Funerali di Navalny | sfida allo zar e alla paura Tra la folla tornano i cori «Russia senza Putin»

(Di sabato 2 marzo 2024) Alle esequie in migliaia, di generazioni diverse. Il messaggio della moglie Yulia: grazie per l’amore assoluto

Otto Paesi Ue chiedono nuove sanzioni contro la Russia folla davanti alla chiesa di Mosca oggi per i funerali di Alexei Navalny , l'oppositore russo morto in ... (sbircialanotizia)

Hamas ha annuncia to su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani «in seguito a un bombardamento sionista», rendendo noti per ora i nomi di 3 dei 7: Haim ... (ilsole24ore)

Alexei Navalny, in migliaia ai Funerali. E quasi 130 arresti in 19 città: Per l’ultimo saluto al dissidente, arrivano da ogni parte della Russia. La vedova Yulia: “Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò. Ti amerò per sempre. Riposa in pace” ...msn

Savona, la Comunità dei Russi Liberi in piazza Mameli per ricordare Alexey Navalny: Una delle signore russe presenti in piazza Mameli, a Savona da poco più di un anno, fa vedere un video di due minuti, che riprende le miglia di persone in coda a Mosca, fuori dalla chiesa dei Funerali ...savonanews

Navalny, commemorazione a Milano nel giorno dei Funerali: (LaPresse) Le immagini della commemorazione, in piazza dei Mercanti a Milano, di Alexey Navalny nel giorno dei Funerali dell'oppositore politico russo a Mosca.ilmessaggero