Funerali di Navalny | migliaia di russi scandiscono il suo nome e alcuni gridano “Putin assassino”

(Di sabato 2 marzo 2024) Quando il feretro di Alexeiè arrivato nella chiesa cristiano-ortodossa dedicata all’Icona della Madre di Dio, alla periferia meridionale di Mosca, da ore centinaia di persone erano in coda per entrare. La fila era lunga più di un chilometro, ha testimoniato la Novaya Gazeta. Si calcola che siano statii cittadini che hanno accolto tra gli applausi il passaggio della salma verso la chiesa, dopo aver deposto fiori e fotografie in omaggio al dissidente morto in carcere in Siberia il 16 febbraio, probabilmente assassinato dal regime. All’entrata ma anche all’uscita del feretro, dopo meno di un’ora di celebrazione religiosa, la folla ha scandito ildel più carismatico oppositore di: “Nav-val-ny! Na-val ny!“. E ha urlato: “Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura“. In tanti hanno lanciato ...