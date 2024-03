Frosinone “Thomas è morto al posto mio” | la deposizione di Omar Haudi nel processo Bricca

(Di sabato 2 marzo 2024) Lacrime e singhiozzi. Non ha tradito le attese la drammatica udienza, la seconda, dela carico di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell’omicidio di, avvenuto il 30 gennaio 2023. Come annunciato dal loro collegio difensivo, gli imputati hanno disertato l’appuntamento con la Corte d’Assise del Tribunale diin L'articolo Temporeale Quotidiano.

Thomas, la rivelazione in aula: «Mattia prima dell'omicidio gli disse: stai lontano da Omar, finisce male»: Mattia Toson il giorno prima dell’omicidio disse a Thomas Bricca di stare lontano da Omar Haoudi perché con lui sarebbe finita male. E invece Thomas, proprio lo stesso giorno ...ilmessaggero

Omicidio Thomas Bricca, in aula parla l’amico: “Ho sentito il colpo sfiorarmi, ero io il bersaglio”: Nuovo appuntamento in tribunale per l’omicidio di Thomas Bricca: oggi in aula hanno parlato i testimoni. Fra loro l’amico Omar, vero obiettivo degli assassini.fanpage