Frittata di patate e spinaci | veloce da fare | alta e saporita!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 marzo 2024) Ladiè un piatto sempre molto apprezzato in famiglia. Contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno per una dieta sana ed equilibrata: le proteine del formaggio, i sali minerali degli ortaggi, i carboidrati e gli amidi delle, insomma è perfetta così com’è oppure accompagnata da un’insalata di stagione o da un piatto di affettati. Ma è talmente golosa e invitante da risultare perfetta anche come aperitivo. Facilissima da preparare, ci permette diin fretta e di offrire una pietanza sana e genuina a chi amiamo. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 4 uova 70 gr di10 gr di ...