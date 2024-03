Frigo sui binari | sfiorato incidente sulla Circumvesuviana

(Di sabato 2 marzo 2024) Paura su un treno dellache in corsa ha travolto unrifero abbandonato sui. L’è avvenuto ieri sera nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei. Non ci sono stati feriti a bordo, spavento a parte. Il treno ha subito lievi danni. Si tratta del terzo caso nello stesso punto. In precedenza era stata abbandonata una vasca da bagno e prima ancora un jersey. “Non si tratta di vandalismo o ragazzate – ha commentato il presidente dell’Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio – ma di delinquenti, sabotatori, terroristi. Mi auguro che le forze dell’ordine li prendano e li sbattano in galera”. Lo stesso punto dove circa dieci giorni fa, fu abbandonata una vasca da bagno, in quell’occasione il macchinista riuscì a frenare. Non è andata così, purtroppo, in ...

