Fra geni e maestri | da Murphy a Giamatti | i candidati all’Oscar come miglior attore

(Di sabato 2 marzo 2024) Il burbero professore di Paule l'Oppenheimer di Cilliansono gli attori capofila per l'Oscar, in una cinquina che include pure il Bernstein di Bradley Cooper. Duetormentati, J. Robert Oppenheimer e Leonard Bernstein, al cuore di due importanti racconti biografici, ma anche un paladino dei diritti civili, Bayard Rustin, e due personaggi fittizi di docenti impegnati in una sommessa ribellione contro le ipocrisie della società che li circonda: Paul Hunham, un professore che si troverà a mettersi alla prova sfidando convenzioni e regole, e il docente e scrittore Thelonious Ellison, frustrato dai canoni imperanti in cui è ingabbiata la cultura afroamericana. Sono i cinque ruoli che hanno portato in competizione agli Academy Award iall'Oscar...