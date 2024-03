Foti | Meloni negli Usa smentisce le arpie antinazionali e conferma la credibilità dell’Italia

Usa-Italia: Biden vede Meloni, focus su G7, Ucraina e Gaza: Washington , 02 mar 00:33 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Washington la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parti, riferisce una nota della Casa ...agenzianova

L’annuncio di Meloni: «Chico Forti tornerà in Italia». La gioia dello zio Gianni: «Confido sia qui per Pasqua»: Il trentino in Florida è detenuto da 24 anni in Florida, dove sta scontando l’ergastolo per omicidio. Fugatti: «Epilogo di una lunga e sofferta storia». Soddisfazione bipartisan per l’azione diplomati ...altoadige

La gioia bipartisan per il ritorno di Chico Forte: I primi a congratularsi con il governo per l'azione diplomatica che ha condotto al rientro in patria di Chico Forti sono i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. (ANSA) ...ansa