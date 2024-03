Forza Italia Caserta | Palmeri | designati un responsabile provinciale e due commissari cittadini

(Di sabato 2 marzo 2024), ufficializzate tre nuove nomine:une due. Nel dettaglio, Pietro Natale, già presidente, dal 2017, della sezione ANIEP di Alife, Associazione Nazionale per la promozione e la difesa delle persone disabili, ha ricevuto l’incarico didel Dipartimento“Disabilità e Sociale”. La designazione è stata effettuata da Soniadei Dipartimenti, di concerto con il segretarioGiuseppe Guida. Natale, nato in Gran Bretagna con una malformazione alle gambe, ha avuto la possibilità di riacquistare ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio l’onorevole Francesco Maria Rubano, venuto ieri in visita presso il Municipio di Airola . In questa sede, ha ... (anteprima24)

Bernini in Abruzzo. Visita alla Scuola di Pediatria. Poi a Navelli e Pratola per Forza Italia: Giornata abruzzese per il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Prima tappa all'Aquila in visita presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale ...laquilablog

LA PORTA-SANTANGELO, DALL’INCONTRO CON IL MINISTRO A QUELLO CON I CITTADINI: È terminata in serata a Pratola Peligna, a Palazzo Colella, la giornata della candidata consigliere di Forza Italia Antonietta La ...reteabruzzo

REGIONALI: Forza Italia, LA PORTA E SANTANGELO A PRATOLA PELIGNA E CASTEL DI SANGRO: PRATOLA PELIGNA- È terminata nella serata di oggi a Pratola Peligna, a Palazzo Colella, l’intensa giornata dei candidati consiglieri di Forza Italia Antonietta La Porta e Roberto Santangelo. Una ...abruzzoweb