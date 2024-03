Forse è meglio allungare ancora il cupio dissolvi dei riformisti italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 2 marzo 2024) A riflettere sui guai del defunto Terzo Polo sono pochi gli osservatori e i commentatori che tentano di esercitarsi.perché obiettivamente è anche difficile, salvo i soliti accenni psicanalitici. Preziosi quindi i recenti interventi di Alessandro De Nicola su Repubblica e di Christian Rocca su Linkiesta, entrambi peraltro poco confortanti per i tifosi della materia, perché le conclusioni sostanziali rimandano, in modo più (Rocca) o meno (De Nicola) esplicito, a dopo il 9 giugno. Quella data – a ben vedere le loro conclusioni – sarà insomma solo un derby tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Quanto di meno europeistico possa servire all’Italia. Sull’orlo di una crisi, non di nervi ma di impotenza, c’è comunque un dieci per cento diche rischia di non essere rappresentato in quel Parlamento europeo che ...