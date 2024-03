Formula 1 | Verstappen vince Gp Bahrain

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 2 marzo 2024) 17.40 Si comincia come era finita. Dominio Red Bull, con Maxche conquista la sua 55.ma vittoria in1,davanti al compagno di squadra Perez. Il Gp del, primo stagionale, vede la tenuta delle Ferrari, a podio con Carlo Sainz davanti a Charles Leclerc. Quinto posto per Russell su Mercedes, sesto Norris (McLaren), poi Hamilton (Mercedes), Piastri (McLaren) e le Aston Martin di Stroll e Alonso. Cavalcata di testa per,scattato dalla pole. Leclerc dalla prima fila non resiste a Perez e poi a Sainz.