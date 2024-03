Formula 1 | il drone di RedBull che tiene il passo di una monoposto

Ucraina: Kharkiv sotto attacco droni russi, esplosioni: Esplosioni sono state segnalate questa notte nella città ucraina nordorientale di Kharkiv, rende noto il sindaco Ihor Terekhov citato dai media locali. (ANSA) ...ansa

La prima simulazione a Taranto, con l'obiettivo di abbattere i tempi di soccorso e ridurre del 40% la mortalità: A volte 30 secondi in meno possono fare la differenza e salvare una vita, per questo il SIS 118 ha progettato un drone in grado di trasportare defibrillatori e medicine in tempi rapidi in caso di ...gazzetta

Chi può battere Verstappen Sicuramente un drone…: Alla vigilia della nuova stagione di Formula 1, Max Verstappen si è trovato a fronteggiare fin da subito un temibile rivale: un drone FPV. Tra le curve del prestigioso circuito di Silverstone il tre ...motorinolimits