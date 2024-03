Formazioni ufficiali Brescia-Palermo | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Ledi, match valevole per la 28esima giornata di. La sconfitta contro la Ternana nell’infrasettimanale rappresenta una brutta battuta d’arresto per i rosanero, che devono tornare a vincere se vogliono ancora sperare nella promozione diretta. Non sarà però facile al Rigamonti contro una squadra caratterizzata da una solida difesa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.