Forlì | arriva una rivale in risalita Il Prato adesso vince e convince

(Di sabato 2 marzo 2024) Domanial Morgagni il. Un club di prestigio che nella sua storia è stato allenato dai poi ct azzurri Ferruccio Valcareggi ed Enzo Bearzot. La squadra biancorossa, rilanciata dai successi su Imolese (2-1) e Pistoiese (1-2), ora da sola in seconda posizione a 2 punti dal Ravenna, è chiamata a centrare il successo per continuare la caccia al primato. La formazione toscana in questa stagione ha, ancora una volta, tradito le aspettative della vigilia disputando un campionato mediocre. Un trend invertito, nell’ultimo scorcio di stagione, con buoni risultati e ladi diverse posizioni; lo stesso percorso di Aglianese e Sangiuliano City, le altre ‘belle addormentate’ della stagione. Il, però, ha dimostrato di poter far la voce grossa nei match casalinghi battendo 2-1 due big come Carpi e ...