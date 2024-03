(Di sabato 2 marzo 2024) In arrivo da Regione Liguria oltre 2,5 milioni di euro per la, la sicurezza, l’accessibilità e idelle spiagge dei comuni costieri. Sono ben 60 i comuni che riceveranno idestinati al ripascimento per un totale di 1 milione e 800 mila euro,13 quelli che otterranno un contributo per incrementare la sicurezza degli arenili (288 mila euro) e 12 per migliorare l’accessibilità (148 mila euro). Ma è Ameglia l’unico comune della Val di Magra che potrà godere di questo finanziamento: avrà poco più di 58 mila euro. Nella lista dei comuni costieri dello spezzino beneficiari deiregionali – tra cui compaiono Lerici che riceverà 29 mila euro, Portovenere (91 mila euro) e e Framura che ne otterrà 41 mila -. Stando a quanto riferitoci dall’assessore al ...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "L'imputazione delle risorse per il territorio campano, pari a 5,9 miliardi di euro" dei fondi di coesione "non è stata mai messa ... (liberoquotidiano)

Fondi per pulizia e ripascimenti. Manca Sarzana: In arrivo da Regione Liguria oltre 2,5 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei comuni costieri. Sono ben 60 i comuni che riceveranno i Fondi ...lanazione

Raccolta Fondi per la Lilt dal Team Ciclo 94 in ricordo di un amico: L'associazione Lilt di Massa Carrara ringrazia il Team Ciclo 94 per la generosa donazione in ricordo di un ciclista ... e i cicloturisti simpatizzanti che hanno promosso una raccolta di Fondi in ...lanazione

Test, esami e (tele)visite: le farmacie del Veneto nella rete della sanità: Una delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore Manuela Lanzarin, svela pure l’intenzione di «valutare forme di convenzionamento» per rendere strutturali i servizi; finora i Fondi ...ilgazzettino