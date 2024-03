Follia Rublev | rabbia e squalifica | stangata in arrivo

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha del clamoroso quanto accaduto nel corso della prima semifinale del ‘Duty Free Tennis Championships’. Il russo Andrejperde la testa. È scoppiato il putiferio a margine della prima semifinale del ‘Duty Free Tennis Championships‘, torneo Atp 500 in corso a Dubai. A prendersi la scena è stato Andrej, tennista russo che si è reso protagonista in negativo in occasione della sfida contro il kazako Alexandr Bublik. Il 26enne moscovita, quinto giocatore del mondo e secondo favorito del seeding, nel corso della gara ha completamente perso la testa scagliandosi con veemenza contro il giudice di linea. Andrejavrebbe usato delle parole pesanti nel definire l’operatore del direttore di gara, andando incontro ad una dura sanzione. Il tennista russo è statoto nelle fasi finali del terzo set ...

