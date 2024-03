Focene | vandali al parco Azzurra Matiddi | divelta la panchina rossa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024) Fiumicino, 2 marzo 2024 –aldi: ignoti hanno divelto la, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, installata pochi mesi fa. “E’ incredibile come si possa trovare soddisfazione nel danneggiare deliberatamente qualcosa che è stata creata per il piacere e il comfort di tutti e che, per di più, ha una grande valenza simbolica”. Queste le parole della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Patrizia Fata, che denuncia l’accaduto. “E’ stato violato il luogo d’incontro di tante persone – prosegue Fata – privandole del piacere di sedersi e godere la bellezza del. Chiunque sia stato, ha mai pensato alle persone anziane che si fermano lì per riposare durante le loro passeggiate quotidiane? O ai ...