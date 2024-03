Flash 150 iliad | 150 Gb e tutto senza limiti a 7 | 99€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 2 marzo 2024) Approfitta dell’offerta150 diche ti offre 150 GBa soli 7,99€ se attivi un nuovo numero o effettui la portabilità entro il 4 aprile.150 è la nuova tariffa promozionale a tempo limitato diche puoi attivare fino al 4 marzo 2024, ma che potrai utilizzare per sempre al costo di 7,99€ al mese per minuti ed SMS illimitati e 150 GB di dati anche in 5G. L’operatore francese è noto per non rimodulare le sue offerte e per i bassi costi delle stesse inoltre non sono previsti vincoli contrattuali include anche chiamate ed SMS da utilizzare all’estero. Come passare a ho e ottenere 5€ di ricarica omaggio150:illimitato e 150 GB a 7,99€ La tariffa150 di ...