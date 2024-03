Fiumi in Emilia Romagna | il livello e le zone più a rischio | i ponti ancora chiusi

(Di sabato 2 marzo 2024) Bologna, 2 marzo 2024 – Continua il maltempo in: a farne le spese soprattutto i, le cui piene (video) sono tenute sotto osservazione costante. Ma c’è anche una buona notizia: prosegue la prima tracimazione dell’anno alla diga di Ridracoli (video). Leggi anche: Previsioni meteo, pioggia e neve inSecchia e Panaro Nello specifico, lepiù colpite sono quelle del Secchia e del Panaro nel Modenese e dell’Enza nel Parmese, Per quanto riguarda il Secchia, ildel fiume ha raggiunto la soglia di 11.26 metri questa mattina in corrispondenza di Ponte Veggia mentre a Ponte Bacchello l’acqua ha raggiunto i 10,73 metri, mantenendo undi stabilità dopo la crescita costante dei giorni scorsi. ...

