Fissata la data per la cabina di regia della Regione Toscana con Trenitalia e Rfi alla quale parteciperanno i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino | sarà il 13 marzo

(Di sabato 2 marzo 2024) Arezzo, 22024 – Nelle ultime settimane la situazione non è certo migliorata per gli utenti e i pendolari che usufruisconolinea ferroviaria che attraversa ilper ragioni di studio, lavoro o per semplici viaggi di piacere. Continui ritardi dei treni, improvvise cancellazioni e mancanza di comunicazione. “Ma, finalmente, – informa la presidenteConferenza deidelValentina Vadi - il 13incontreremo i vertici die Rfi. Dopo l'incontro infatti con l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli lo scorso 18 gennaio dove abbiamo avuto modo di esporre i tanti episodi di un disservizio ripetuto e continuo e riferire segnalazioni, problemi, denunce e l’esasperazione ...